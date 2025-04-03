Глава МИД Дании после встречи с Рубио: амбиции Трампа по Гренландии неприемлемы

Дания считает неприемлемыми планы президента США Дональда Трампа присоединить к своей стране Гренландию. Это ставит под сомнение суверенитет Дании.

Об этом после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Расмуссена, вопрос Гренландии не стоял в повестке дня встречи с Рубио. Но он воспользовался возможностью, чтобы заявить о некоторых вещах от имени Датского королевства.

"В частности, о том, что эти неоднократные заявления президента США с видением или стремлением контролировать Гренландию ни в коем случае не являются приемлемыми. Это дошло до того, что фактически ставит под сомнение наш суверенитет как королевства", - отметил он.

При этом, как добавил министр, госсекретарь США заверил, что Вашингтон уважает право Гренландии на самоопределение.

В свою очередь Госдеп США после встречи Рубио с Расмуссеном написал, что госсекретарь подтвердил "крепкие отношения" между США и Данией.