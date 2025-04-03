Голова МЗС Данії після зустрічі з Рубіо: амбіції Трампа щодо Гренландії неприйнятні

Данія вважає неприйнятними плани президента США Дональда Трампа приєднати до своєї країни Гренландію. Це ставить під сумнів суверенітет Данії.

Про це після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Расмуссена, питання Гренландії не стояло на порядку денному зустрічі з Рубіо. Але він скористався можливістю, щоб заявити про деякі речі від імені Данського королівства.

"Зокрема, про те, що ці неодноразові заяви президента США з баченням або прагненням контролювати Гренландію в жодному разі не є прийнятними. Це дійшло до того, що фактично ставить під сумнів наш суверенітет як королівства", - зазначив він.

При цьому, як додав міністр, держсекретар США запевнив, що Вашингтон поважає право Гренландії на самовизначення.

Зі свого боку Держдеп США після зустрічі Рубіо з Расмуссеном написав, що держсекретар підтвердив "міцні стосунки" між США і Данією.