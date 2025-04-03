Голова МЗС Данії після зустрічі з Рубіо: амбіції Трампа щодо Гренландії неприйнятні
Данія вважає неприйнятними плани президента США Дональда Трампа приєднати до своєї країни Гренландію. Це ставить під сумнів суверенітет Данії.
Про це після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Расмуссена, питання Гренландії не стояло на порядку денному зустрічі з Рубіо. Але він скористався можливістю, щоб заявити про деякі речі від імені Данського королівства.
"Зокрема, про те, що ці неодноразові заяви президента США з баченням або прагненням контролювати Гренландію в жодному разі не є прийнятними. Це дійшло до того, що фактично ставить під сумнів наш суверенітет як королівства", - зазначив він.
При цьому, як додав міністр, держсекретар США запевнив, що Вашингтон поважає право Гренландії на самовизначення.
Зі свого боку Держдеп США після зустрічі Рубіо з Расмуссеном написав, що держсекретар підтвердив "міцні стосунки" між США і Данією.
Заяви Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп часто говорить про плани приєднання Гренландії до США. Зокрема, він заявляв, що його країна "не зможе обійтися" без такого острова.
Також американський лідер допускав, що він може застосувати силу для того, щоб Гренландія увійшла до складу США.
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