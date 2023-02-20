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В Нидерландах заявили об угрозе диверсий России на энергообъектах

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Амстердам, Понедельник 20 февраля 2023 15:53
В Нидерландах заявили об угрозе диверсий России на энергообъектах Фото: Нидерланды предупреждают о возможных диверсиях РФ в Северном море (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия собирает данные об энергообъектах Нидерландов и может совершить диверсии в Северном море, чтобы повредить систему энергоснабжения.

Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным разведки, несколько месяцев назад российский корабль в Северном море собирал информацию о нидерландских ветровых электростанциях.

"Это было своевременно обнаружено и с этим своевременно справились", - сказал Свилленс, отметив, что судно перенаправили.

Разведчик добавил, что "угроза для Нидерландов выше, чем кажется на первый взгляд", поскольку Россия также была заинтересована в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.

Разведка Нидерландов отмечает, что происходят "подготовительные действия к беспорядкам и саботажу". Спецслужба предупреждает о возможных диверсиях также на других объектах критической инфраструктуры. К примеру, на объектах поставки питьевой воды.

Напомним, закрывают Российский торговый дом и высылают дипломатов по подозрению в шпионаже.

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