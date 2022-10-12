Глава МАГАТЭ прибыл в Киев после переговоров с Путиным

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Киев 12 октября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МАГАТЭ в Twitter .

"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси.

Отметим, что в Киеве он проведет встречу с Зеленским.