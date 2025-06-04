Глава МАГАТЭ в Киеве предупредил об угрозах ядерной безопасности

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время однодневного визита в Киев заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике.
"Угрозы ядерной безопасности остаются абсолютно реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день (речь идет о 3 июня - ред.) воздушных тревог с конца прошлого года", - подчеркнул Гросси.
По его словам, присутствие агентства на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной катастрофы. В частности, экспертные команды МАГАТЭ на действующих АЭС - в Ровно и Хмельницком - вынуждены были трижды укрываться во время дня с чрезвычайно большим количеством тревог.
Гросси также отметил необходимость уже сейчас готовиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в чем МАГАТЭ может сыграть значительную роль.
С начала полномасштабного вторжения России агентство активно следит за состоянием и безопасностью украинских АЭС. Постоянная миссия МАГАТЭ также работает на оккупированной Запорожской АЭС, которая была остановлена из соображений безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X назвал любые попытки РФ перезапустить станцию без участия Украины "абсурдными и опасными" и призвал обеспечить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к объекту.
Украина получает более половины своей электроэнергии из атомной энергетики, и российские обстрелы энергетических объектов неоднократно ставили под угрозу стабильность энергосистемы.
Недавно гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.
Во вторник, 3 июня, Гросси прибыл в Украину. Он уже встретился с министром энергетики Германом Галущенко.
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