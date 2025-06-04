Глава МАГАТЭ в Киеве предупредил об угрозах ядерной безопасности

"Угрозы ядерной безопасности остаются абсолютно реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день (речь идет о 3 июня - ред.) воздушных тревог с конца прошлого года", - подчеркнул Гросси.

По его словам, присутствие агентства на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной катастрофы. В частности, экспертные команды МАГАТЭ на действующих АЭС - в Ровно и Хмельницком - вынуждены были трижды укрываться во время дня с чрезвычайно большим количеством тревог.

Гросси также отметил необходимость уже сейчас готовиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, в чем МАГАТЭ может сыграть значительную роль.

С начала полномасштабного вторжения России агентство активно следит за состоянием и безопасностью украинских АЭС. Постоянная миссия МАГАТЭ также работает на оккупированной Запорожской АЭС, которая была остановлена из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X назвал любые попытки РФ перезапустить станцию без участия Украины "абсурдными и опасными" и призвал обеспечить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к объекту.

Украина получает более половины своей электроэнергии из атомной энергетики, и российские обстрелы энергетических объектов неоднократно ставили под угрозу стабильность энергосистемы.