Глава ФСБ внезапно признал, что с Зеленским придется говорить

Во время общения с журналистами Бортников назвал Зеленского "террористом", однако признал, что пока не видит других представителей украинской власти, с которыми Россия могла бы вести переговоры.

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"Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе. Он принимает соответствующие решения, мы это учитываем", - заявил глава ФСБ.

Таким образом, Бортников фактически признал, что именно президент Украины остается ключевой фигурой в процессе принятия решений с украинской стороны.