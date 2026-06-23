Глава ФСБ внезапно признал, что с Зеленским придется говорить

В России сделали новое заявление в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Оно оказалась противоречивим, ведь объединила критику с фактическим признанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий дирекора ФСБ России Александра Бортникова изданию " Вести ".
Во время общения с журналистами Бортников назвал Зеленского "террористом", однако признал, что пока не видит других представителей украинской власти, с которыми Россия могла бы вести переговоры.
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"Зеленский - террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока, на данном этапе. Он принимает соответствующие решения, мы это учитываем", - заявил глава ФСБ.
Таким образом, Бортников фактически признал, что именно президент Украины остается ключевой фигурой в процессе принятия решений с украинской стороны.
Напомним, в последнее время российские чиновники неоднократно делали противоречивые заявления по поводу возможных переговоров с Украиной. С одной стороны, в Кремле декларируют готовность к диалогу, а с другой - регулярно заявляют об отсутствии необходимых условий для его проведения.
В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что пока не видит предпосылок для переговоров между Россией и Украиной . В то же время он в очередной раз озвучил ряд пропагандистских тезисов о ситуации на фронте, военной помощи Западу Киеву и якобы ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре.