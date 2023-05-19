Глава Евросовета подтвердил, что F-16 для Украины обсудят на саммите G7

"Возможная поставка истребителей F-16 в Украину будет обсуждаться на саммите G7 ведущих индустриальных стран Запада в Японии в эту пятницу", - сказал Мишель.

По его словам, стороны тесно скоординированы для достижения совместного подхода к военной поддержке Украины.

"В эту пятницу будет возможность обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом и другими участниками саммита и совместно изучить, какая дополнительная поддержка нужна. Очевидно, что Украине нужно больше военной техники", - отметил Мишель.

F-16 и саммит "Большой семерки"

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщал, что в последние недели администрация Байдена сигнализировала европейским союзникам о том, что США позволят им отправлять в Украину истребители F-16 американского производства.

Британия и Нидерланды подтвердили, что они создадут международную коалицию, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Их тоже поддерживает Франция.

Но, как отмечают западные политики, для этого на первом этапе должны научить украинских пилотов.

Тем временем уже сегодня в Хиросиме стартует саммит "Большой семерки", на котором, как ожидается, обсудят такие вопросы: война в Украине, ядерная угроза, отношения с Китаем. Союзники планируют усилить ограничения на торговлю с РФ и принять меры против обхода санкций.

Следует отметить, что на саммите лично будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Это подтвердили в СНБО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.