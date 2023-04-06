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Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА: какое место заняла Украина

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Буэнос-Айрес, Четверг 06 апреля 2023 12:20
Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА: какое место заняла Украина Фото: Сборная Украины потеряла четыре позиции в рейтинге (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола опубликовала обновленную классификацию национальных команд мира. Аргентина возглавила рейтинг впервые с 2017 года, а сборная Украины удержалась в топ-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Альбиселесте" вышли в лидеры актуальной классификации. Аргентинцы обошли самого принципиального оппонента – Бразилию.

Для сборной Аргентины лидерство в рейтинге ФИФА – необычное достижение. В последний раз латиноамериканцы были во главе классификации еще в 2017 году. С тех пор национальная команда провалилась на ЧМ-2018, но позже выиграла Копа Америка-2021 и триумфовала на недавнем Мундиале в Катаре.

Бразильцы тем временем потеряли сразу две позиции, опустившись на третье место. Второй сборной планеты остался финалист ЧМ-2022 – сборная Франции. В марте "трехцветные" разгромили Нидерланды (4:0) и обыграли сборную Ирландии (1:0) на старте квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины по сравнению с декабрьским рейтингом потеряла четыре позиции. Теперь "сине-желтые" занимают 30-е место. В активе национальной команды 1530,04 балла. Весной сборная сыграла один поединок – потерпела выездное поражение от Англии (0:2).

Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА: какое место заняла Украина

К слову, ранее разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

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