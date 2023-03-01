США ищут поддержку у союзников по санкциям против Китая, если он будет помогать РФ, - Reuters

Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Все еще находящиеся на предыдущей стадии консультации должны заручиться поддержкой ряда стран. Речь идет о странах G7, с которыми они хотят скоординировать поддержку любых возможных ограничений.

Какие именно санкции предложит Вашингтон, пока неясно. В последние недели США и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает.

Первоначальные шаги администрации Байдена по противодействию поддержке Китая включали неформальные контакты на уровне персонала и на дипломатическом уровне, включая министерство финансов. Reuters отмечает, что официальные лица закладывают основу для возможных действий против Китая с основной группой стран, поддерживающих санкции против России после ее вторжения в Украину.

Ожидается, что роль Китая в войне РФ против Украины станет одной из тем, когда президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме. Администрация хочет сначала поднять идею скоординированных санкций и "прощупать пульс" на случай, если будут обнаружены любые поставки в Россию из Китая.

Недавно США ввели новые санкции против людей и компаний, обвиняемых в помощи России, среди прочего были и компании из Китая. Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты при введении санкций против Китая, второй по величине экономики мира является его тесная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.

"Вашингтон должен заставить Китай выбирать между доступом к финансовой системе США или помощью России в войне", - заявил эксперт по санкциям при бывшем президенте Дональде Трампе Энтони Руджеро.