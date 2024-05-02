Глава Еврокомиссии о протестах в Тбилиси: Грузия находится на распутье

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на ситуацию в столице Грузии Тбилиси, где после принятия парламентом страны скандального закона об "иноагентах" продолжаются попытки силовиков разогнать массовые протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы Еврокомиссии.

Она отметила, что следит за событиями в Тбилиси "с большим беспокойством".

"Я с большим беспокойством слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси", - говорится в публикации фон дер Ляйен.

Высказываясь о "российском законе" в Грузии, который вызвал волну возмущения в обществе этого государства и был раскритикован Евросоюзом, она отметила стремление грузинского народа к "европейскому будущему для своей страны".

"Грузия на распутье. Надо держать курс на пути в Европу", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Закон об "иноагентах" в Грузии и протесты в Тбилиси

Ранее сообщалось, что парламент Грузии 1 мая, несмотря на массовые протесты на скулах Тбилиси, принял во втором чтении "законопроект об иностранных агентах", против которого выступают участники демонстраций.

После этого вечером в столице Грузии силовики возобновили попытки разогнать протестующих, которые вчера ночью обустроили баррикады возле здания парламента. Правоохранители, в частности, используют резиновые пули и другие спецсредства для разгона митинга.

Добавим, что в Европарламенте из-за применения насилия против протестующих в Тбилиси уже призывали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС.

Детальнее о событиях в Тбилиси, и о скандальном законе об "иноагентах" в Грузии - читайте в материале РБК-Украина.