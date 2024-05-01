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В Грузии силовики снова разгоняют протесты: применяют резиновые пули (фото и видео)

Тбилиси, Среда 01 мая 2024 22:35
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В Грузии силовики снова разгоняют протесты: применяют резиновые пули (фото и видео) Иллюстративное фото: в Грузии массовые протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Грузии правоохранители в очередной раз начали разгонять протесты против "российского закона". Для этого они применяют резиновые пули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.

Как пишут в сети, полиция разгоняет участников протеста, которые собрались возле парламента. Полицейские применяют перцовый спрей, слезоточивый газ и не только.

Наиболее активные действия происходят возле бокового входа в парламент через ворота.

Также в Telegram-каналах публикуют фото пострадавшего от резиновой пули.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 мая, грузинский парламент во втором чтении принял скандальный "законопроект об иностранных агентах". При помощи такой инициативы власти могут контролировать компании, которые финансируют из-за границы. Аналогичный закон уже принят в России.

Примечательно, что еще в прошлом году пророссийские политики из партии "Грузинская мечта" пытались протащить этот закон через парламент, но у них не вышло. Грузинские граждане начали массовые протесты и под таким натиском депутатам пришлось отозвать инициативу из парламента.

В этом году "Грузинская мечта" возобновила рассмотрение законопроекта. В стране снова начались протесты.

Более детально о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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