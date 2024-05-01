В Грузии силовики снова разгоняют протесты: применяют резиновые пули (фото и видео)

В Грузии правоохранители в очередной раз начали разгонять протесты против "российского закона". Для этого они применяют резиновые пули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia в Telegram и "Эхо Кавказа" в Telegram.

Как пишут в сети, полиция разгоняет участников протеста, которые собрались возле парламента. Полицейские применяют перцовый спрей, слезоточивый газ и не только. Наиболее активные действия происходят возле бокового входа в парламент через ворота. Также в Telegram-каналах публикуют фото пострадавшего от резиновой пули.