Глава ЕК после звонка с Моди: Индия играет важную роль в прекращении войны в Украине

Четверг 04 сентября 2025 19:36
UA EN RU
Глава ЕК после звонка с Моди: Индия играет важную роль в прекращении войны в Украине Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия помогает создать путь к завершению войны России против Украины. Дели играет в этом процессе важную роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X.

Фон дер Ляйен рассказала, что провела разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы тепло приветствуем продолжение вовлеченности Индии во взаимодействие с президентом Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Индия играет важную роль в том, чтобы побудить Россию прекратить агрессивную войну и помочь создать путь к миру", - отметила глава ЕК.

Она также добавила, что война РФ против Украины несет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность. Соответственно, она представляет угрозу для всего мира.

По словам фон дер Ляйен, в будущем ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку на следующем саммите ЕС-Индия, который может состояться уже в 2026 году.

Глава ЕК отметила, что полностью привержена завершению переговоров о Соглашении о свободной торговле к концу этого года. Для этого прогресс нужен уже сейчас.

Индия продолжает покупать нефть у РФ

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп ввел тарифы против Индии, поскольку она является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Эти деньги Москва впоследствии направляет на ведение войны против Украины.

Но Индия на фоне таких мер США не решилась отказаться от импорта нефти из России.

Президент Украины Владимир Зеленский также призывал Индию перестать покупать нефть у России во время разговора с премьером Нарендрой Моди.

