Глава ЕК после звонка с Моди: Индия играет важную роль в прекращении войны в Украине

Индия помогает создать путь к завершению войны России против Украины. Дели играет в этом процессе важную роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X .

Фон дер Ляйен рассказала, что провела разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы тепло приветствуем продолжение вовлеченности Индии во взаимодействие с президентом Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Индия играет важную роль в том, чтобы побудить Россию прекратить агрессивную войну и помочь создать путь к миру", - отметила глава ЕК.

Она также добавила, что война РФ против Украины несет глобальные последствия для безопасности и подрывает экономическую стабильность. Соответственно, она представляет угрозу для всего мира.

По словам фон дер Ляйен, в будущем ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку на следующем саммите ЕС-Индия, который может состояться уже в 2026 году.

Глава ЕК отметила, что полностью привержена завершению переговоров о Соглашении о свободной торговле к концу этого года. Для этого прогресс нужен уже сейчас.