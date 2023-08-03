Авиакатастрофа с руководством МВД. Пяти чиновникам ГСЧС объявили подозрение

Пяти чиновникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям объявили подозрение по делу об авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года. В результате аварии погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение объявили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что чиновники нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Следователи ГБР также возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

Установлено, что в январе был запланирован визит руководства МВД в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на предостережения и требования, чиновники ГСЧС предоставили вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушный борт не имел разрешений на другие виды полетов.

Во время полета командиру экипажа не сообщили об ухудшении погоды по всему маршруту, в частности, в городе Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако чиновники не отменили или не перенесли полет до более благоприятных условий.

Реконструкция трагического маневра вертолета

Из-за сложных условий вертолет был вынужден спуститься на предельно низкую высоту, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

Командир экипажа, увидев многоэтажное здание, начал совершать маневр облета, но резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Какое подозрение получили чиновники ГСЧС

Начальнику службы безопасности полетов объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Другим чиновникам сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб (по ч. 3 ст. 276 УКУ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Авиакатастрофа в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. В частности, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Все они и экипаж вертолета погибли.

Также погибли пятеро жителей города Бровары, оказавшихся в момент аварии вблизи детсада.

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