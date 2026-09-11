ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ЕС хотят передать дела об обходе санкций против РФ единой прокуратуре, - Politico

08:51 11.09.2026 Пт
2 мин
До сих пор каждая из 27 стран действовала по своему усмотрению, теперь подход могут унифицировать
aimg Валерия Абабина
В ЕС хотят передать дела об обходе санкций против РФ единой прокуратуре, - Politico Фото: Главная дипломатка ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Дела против компаний и лиц, помогающих России обходить санкции, в ЕС предлагают передать единой Европейской прокуратуре. Это должно усилить давление на российскую военную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила передать надзор за делами об обходе санкций Европейской прокуратуре.

Ведомство из Люксембурга расследовало бы поставки чувствительных товаров, которые может использовать военная машина Москвы, а также отмывание денег для Кремля.

Идея предусматривает преследование тех, кто в рамках ЕС нарушает правила сотрудничества с подсанкционными российскими и белорусскими организациями или совершает запрещенные операции. Применение санкций тормозит разнообразие национальных законов и различные подходы прокуроров в 27 столицах.

Каллас озвучила предложение на встрече с послами стран-членов ЕС в среду, однако конкретных предложений пока не детализировала. Об этом сообщили двое дипломатов, осведомленных с обсуждением.

В настоящее время Европейская прокуратура расследует серьезные организованные преступления, включая отмывание денег, коррупцию и трансграничное мошенничество. Применение международных санкций стало бы существенным дополнением к его полномочиям.

Напомним, 23 июля Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против России - самый большой за четыре года. Он охватил 218 человек и организаций и ударил по банкам, криптоплатформам, "теневому флоту" и нефтяному сектору РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация
Новости
В Киеве в 9-этажке пожар после атаки РФ, есть пострадавшие
В Киеве в 9-этажке пожар после атаки РФ, есть пострадавшие
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech