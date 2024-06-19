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Родственник и советник Насирова помогали ему легализовать взятку: в НАБУ раскрыли схему

Фото: Роман Насиров, экс-глава ГФС Украины (sfs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители раскрыли схему легализации рекордной взятки в размере более 21 млн евро, которую в 2015-2016 гг. получил тогда еще глава Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ не уточняют, о ком идет речь, но отметим, что должность главы ГФС в 2015-2016 гг. занимал Роман Насиров. 

Фото: схема легализации взятки на 21 млн евро (nabu.gov.ua)

В рамках расследования о подозрении сообщили: 

  • близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, близкое лицо экс-главы ГФС - тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский. 

По данным следствия, близкое лицо экс-главы ГФС на протяжении декабря 2015 - марта 2016 гг. помог последнему получить часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании.

В течение 2017-2018 гг. подозреваемый, который владеет группой строительных компаний, легализовал эти средства и потратил их на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Строительство комплекса продолжалось в 2022-2023 гг.

В конце 2023 года 81 объект недвижимости и более 30 млн гривен близкого лица экс-главы ГФС арестовали. 

Остальную часть взятки - 7,9 млн евро, легализовал советник экс-главы ГФС. 5,5 млн долларов он отмыл при помощи заключение агентского договора в январе 2017 года. А в 2018 году отмыл оставшиеся 2,8 млн евро как оплату по договорам купли-продажи.

Правоохранители все еще устанавливают обстоятельства легализации части взятки в размере 5,5 млн долларов и причастных к этому лиц.

Что предшествовало

Напомним, Насирова задержали еще в 2017 году по подозрению в получении взятки в размере 722 млн гривен (более 21 млн евро), которую мог дать бизнесмен Олег Бахматюк.

Тогда суд арестовал главу ГФС с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Через несколько дней Насиров вышел из СИЗО, поскольку за него внесли необходимую сумму.

Но в 2022 году ВАКС решил снова арестовать Насирова. Все детали дела - в материале РБК-Украина.

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НАБУКоррупцияРоман Насиров