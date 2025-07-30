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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Глава АРМА подала в отставку: в чем причина

Фото: глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Елена Дума подала в отставку с должности главы АРМА в день вступления в силу закона об усилении институциональной способности агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook.

"Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - отметила Дума.

По ее словам, она и команда долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году.

"С сегодняшнего дня все эти изменения наконец официально закреплены в украинском законодательстве. Я начала эту каденцию с построения сильной профессиональной команды - движущей силы изменений. Мы это сделали все вместе, обеспечив действенный закон, не допустив в нем неконституционных норм", - пояснила глава АРМА.

Она также подчеркнула, что верит в то, что будущий конкурс обеспечит достойное продолжение достигнутых командой результатов.

"Моя миссия здесь - выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще лучшие результаты", - добавила Дума.

Изменения в законодательстве

Заметим, что Елена Дума была одной из тех, кто поддержал скандальный законопроект 12414.

Напомним, что еще 22 июля Верховная Рада Украины проголосовала за скандальные правки к законопроекту 12414, с помощью которых фактически подчинили НАБУ и САП Офису Генпрокурора.

Вечером в нескольких городах Украины люди вышли на протесты, ожидая, что президент Владимир Зеленский ветирует законопроект, но он его подписал и уже на следующий день тот вступил в действие.

Стоит заметить, что из-за волны протестов и частичного неодобрения данного законопроекта со стороны западных союзников, президент на прошлой неделе внес в Раду новый законопроект, которым предлагается обеспечить независимость НАБУ и САП, а также защитить антикоррупционные органы от российского влияния.

К тому же. 27 июля, Зеленский подписал закон, который дал старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов.

Благодаря этому в частности был вновь открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.

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