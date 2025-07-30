Глава АРМА подала в отставку: в чем причина

"Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - отметила Дума.

По ее словам, она и команда долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году.

"С сегодняшнего дня все эти изменения наконец официально закреплены в украинском законодательстве. Я начала эту каденцию с построения сильной профессиональной команды - движущей силы изменений. Мы это сделали все вместе, обеспечив действенный закон, не допустив в нем неконституционных норм", - пояснила глава АРМА.

Она также подчеркнула, что верит в то, что будущий конкурс обеспечит достойное продолжение достигнутых командой результатов.

"Моя миссия здесь - выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще лучшие результаты", - добавила Дума.