Голосовал за признание "Л/ДНР". В Украине осужден еще один депутат Госдумы РФ

В Украине по материалам Службы безопасности к 15 годам тюрьмы приговорен еще один депутат Госдумы РФ. Речь идет об Антоне Ткачеве, который голосовал за признание так называемых "Л / ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как рассказали правоохранители, Ткачев позиционирует себя как "новое лицо" кремлевского режима и полностью поддерживает агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ. За это его назначили в комитет российской Госдумы по информационной политике.

Как установило следствие, 15 февраля 2022 года чиновник поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом уже 22 февраля депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

В дальнейшем эти решения Кремль использовал в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Ткачева виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.

Ранее мы писали, что пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы, которые голосовали за признание так называемых "ЛДНР".

Ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

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