Голосовать с 16 лет: Мадяр выступил за снижение избирательного возраста в Венгрии

В Венгрии предлагается снизить возрастной ценз для избирателей во время будущего конституционного процесса. Молодежь до 18 лет считается достаточно подготовленной для участия в управлении страной.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
По его словам, современное поколение венгров до 18 лет имеет достаточный уровень осведомленности, чтобы влиять на совместные решения государства. Он выразил готовность лично поддержать соответствующие законодательные изменения.
"Я убежден, что сегодня большинство людей младше 18 лет достаточно подготовлены и осведомлены, чтобы иметь право на власть в наших общих решениях. Что касается меня, во время конституционного процесса я бы поддержал снижение возрастного ограничения для избирателей до 16 лет", - подчеркнул Мадяр.
Он также добавил, что надеется на изменение парламентских стандартов благодаря предстоящей конституционной поправке. Политик подчеркнул, что в законодательный орган должны входить только те, кто действительно стремится работать в пользу своей страны.
Мадяр отметил, что в последнее время работа Палаты представителей Венгрии стала более динамичной, что привлекает молодежь и возвращает политику в центр общественного внимания.
В то же время он провел историческую параллель с событиями 1912 года, когда в здании парламента произошла стрельба, намекая на необходимость сохранения серьезности институции.
"В английском языке есть выражение: если клоун заходит во дворец, он не становится королем - это дворец превращается в цирк", - резюмировал венгерский лидер, отмечая важность профессионализма в политике.
Напомним, ранее в Венгрии приняли 17 поправку к Конституции, которая запускает масштабную политическую реформу.
Новые изменения позволят отстранить от должностей действующего президента страны Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда. Этот шаг фактически открывает путь к радикальному переформатированию всей вертикали власти.
Кроме того, новый премьер-министр Петер Мадяр объявил о начале масштабной перестройки государственной системы , предполагающей освобождение от многолетнего контроля и прекращения полномочий чиновников.
Политик пообещал полностью уничтожить "современный феодализм" в стране.