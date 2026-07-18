Голосовать с 16 лет: Мадяр выступил за снижение избирательного возраста в Венгрии

Инициатива по изменению избирательного возраста

По его словам, современное поколение венгров до 18 лет имеет достаточный уровень осведомленности, чтобы влиять на совместные решения государства. Он выразил готовность лично поддержать соответствующие законодательные изменения.

"Я убежден, что сегодня большинство людей младше 18 лет достаточно подготовлены и осведомлены, чтобы иметь право на власть в наших общих решениях. Что касается меня, во время конституционного процесса я бы поддержал снижение возрастного ограничения для избирателей до 16 лет", - подчеркнул Мадяр.

Он также добавил, что надеется на изменение парламентских стандартов благодаря предстоящей конституционной поправке. Политик подчеркнул, что в законодательный орган должны входить только те, кто действительно стремится работать в пользу своей страны.

Возвращение традиций в парламент

Мадяр отметил, что в последнее время работа Палаты представителей Венгрии стала более динамичной, что привлекает молодежь и возвращает политику в центр общественного внимания.

В то же время он провел историческую параллель с событиями 1912 года, когда в здании парламента произошла стрельба, намекая на необходимость сохранения серьезности институции.

"В английском языке есть выражение: если клоун заходит во дворец, он не становится королем - это дворец превращается в цирк", - резюмировал венгерский лидер, отмечая важность профессионализма в политике.