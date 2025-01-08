Голосование на выборах в несколько дней: кто из украинцев может получить такую возможность

"На сегодня мы видим, что за рубежом существует чуть больше 100 участков, которые можно будет открыть быстро, когда будут выборы. Мы понимаем, что можно будет открыть еще 100 участков. Но если посчитать, то этого недостаточно. Нужно будет как минимум еще 1000+ участков, чтобы обеспечить всем людям возможность проголосовать", - сказала Шуляк.

По ее словам, еще одна проблема заключается в том, что только каждый 16-й украинец стоит на учете консульства.

"Есть такие страны, как Германия, где находится более миллиона наших людей, в Польше - еще около миллиона. Без помощи, без создания новых участков, и без голосования в течение нескольких дней мы не всегда сможем обеспечить право избирателей проголосовать", - уверена депутат.