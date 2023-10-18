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Палата представителей США снова не смогла выбрать нового спикера

Вашингтон, Среда 18 октября 2023 20:42
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Палата представителей США снова не смогла выбрать нового спикера Фото: Палата представителей США снова не смогла выбрать нового спикера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей Соединенных Штатов Америки провалила уже второе голосование за нового спикера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Для того, чтобы стать спикером, кандидату нужно было набрать 217 голосов.

Главным кандидатом, как и во время первого голосования, был противник военной помощи Украине, республиканец Джим Джордан. Но сейчас он набрал даже меньше голосов, чем в предыдущий раз - только 199.

В то же время кандидат демократов, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис снова набрал 212 голосов.

Это голосование за спикера отличалось от вчерашнего общим количеством кандидатов - сегодня оно увеличилось до 12.

Отставка Маккарти

Напомним, 3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За такое решение проголосовали 8 республиканцев и 208 демократов.

После этого в нижней палате Конгресса занялись выборами нового спикера. Сначала основным кандидатом от республиканцев стал Стив Скаллиз, но его кандидатуру даже не выносили на голосование в Палате представителей, поскольку у него не было шансов.

После этого республиканцы решили сделать основным кандидатом Джима Джордана. Вчера, 17 октября, он не набрал необходимое количество голосов в Палате представителей.

В качестве альтернативы республиканцы хотят расширить полномочия временного спикера, которым сейчас является Патрик Макнегри.

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