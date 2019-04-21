Голосування завершилось на 11 закордонних виборчих дільницях

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР

Голосування на виборах президента України завершилось на 11 закордонних виборчих дільницях. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, Шанхаї, в республіці Сингапур, посольстві України у Вєтнамі, королівстві Тайланд, Казахстані та Киргизській республіці.

"З приводу закордонного виборчого округу десь у нас вже завершилось голосування. Кількість виборців, які внесені до списків на закордонних виборчих дільницях становить 449 тисяч 175 осіб. Ми бачимо, що ця кількість збільшилась у порівнянні з першим туром. Станом на 17:00 годину вже завершився процес голосування на 11 закордонних виборчих дільницях", - заявила Бернацька.

Нагадаємо, що в Україні станом на 15:00 проголосували 45,26% виборців у всіх округах. Найбільше проголосували у Чернігівській, Сумській, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Найменше виборців проголосували у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Станом на 16:00, у поліцію повідомили про 816 порушень. Найбільше порушень з Дніпропетровської, Київської та Донецька областей. Зокрема, громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у селі Мирне Біляївського району Одеської області.