Голосование завершилось на 11 заграничных избирательных участках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР

Голосование на выборах президента Украины завершилось на 11 заграничных участках. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малазии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, в королевстве Тайланд, Казахстане и Кыргызской республике.

"По поводу заграничного избирательного округа, где у нас уже закончилось голосование. Количество избирателей, внесенных в списки на избирательных участках составляет 449 тысяч 175 человек. Мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром. По состоянию на 17:00 уже завершился процесс голосования на 11 избирательных участках", - заявила Бернацкая.

Напомним, что в Украине по состоянию на 15:00 проголосовали 45,26% избирателей во всех округах. Больше всего проголосовали в Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Меньше всего избирателей проголосовали в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По состоянию на 16:00, в полицию сообщили о 816 нарушениях. Больше всего нарушений из Днепропетровской, Киевской и Донецкая областей. В частности, гражданская сеть "ОПОРА" зафиксировала преждевременное заполнения протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области.