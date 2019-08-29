Голосування за новий склад Кабміну може затягтися до опівночі

На першому засіданні Верховної ради України дев'ятого скликання голосування за міністрів може затягтися до ночі або до ранку. Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників у фракції партії "Слуга народу".

Зокрема, співрозмовники не виключають, що голосування за кандидатури міністрів може продовжитися після опівночі і, можливо, затягнеться до ранку.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що у фракції "Слуга народу" частина депутатів проти того, щоб Арсен Аваков залишався в уряді на посаді міністра внутрішніх справ. За словами одного зі співрозмовників у фракції, питання майбутнього Авакова на даний момент є однією з головних проблем при узгодженні кандидатур до нового уряду.

Крім того, сьогодні стало відомо, що міністром палива та енергетики на засіданні Верховної ради можуть призначити Олексія Оржеля. Відзначимо, він раніше працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO) під керівництвом Олексія Гончарука, який вважається найбільш вірогідним кандидатом на посаду глави нового уряду.

Примітно, що до останнього часу джерела РБК-Україна запевняли, що на позицію глави Міненерго розглядали лише дві кандидатури - в.о. глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука і виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.