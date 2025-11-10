RU

Голоса есть: спикер Джонсон заявил о шансах завершить шатдаун в США

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Палате представителей США найдется достаточное количество голосов, чтобы поддержать законопроект компромиссный законопроект о финансировании работы правительства.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Думаю, да", - сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него нужное количество голосов для принятия законопроекта.

Спикер Палаты представителей призвал членов нижней палаты Конгресса как можно скорее вернуться в Вашингтон. 

"Говорю очевидное всем своим коллегам - республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", - заявил он. 

Axios обратило внимание, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, вероятнее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против. 

При этом ранее два республиканца - Томас Мэсси и Виктория Спарц -  уже голосовали против временной меры по финансированию в сентябре. И лишь один демократ - Джаред Голден - поддержал ее.

Компромиссный законопроект Сената

Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.

Решение удалось принять после недельного политического тупика - за документ проголосовали 60 сенаторов, что соответствует минимально необходимому количеству голосов.

Компромисс стал возможен благодаря восьми сенаторам-демократам, согласившимся на сделку, включающую голосование по продлению субсидий на здравоохранение и гарантии возвращения на работу федеральных служащих, уволенных во время приостановки работы правительства.

Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США