В Києві посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Фото: поліція (РБК-Україна)

В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки правоохоронці. Сьогодні анонсовано проведення масових акцій протесту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Акції протеста, зокрема, анонсовані під будівлею Верховної ради. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

"Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Зазначимо, у серпні під будівлею Кабінету міністрів протестували через заборону на в'їзд іноземців в Україну.