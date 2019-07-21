У "Голосі" не виключають об'єднання в Раді з партіями Порошенка і Тимошенко

Партія "Голос" Святослава Вакарчука у новій Верховній раді готова вести переговори про об'єднання з партіями "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Про це сказав "Громадському" кандидат у депутати від партії Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що партія ніколи не увійдемо у коаліцію з проросійськими силами, "які відстоюють інтерес окупанта".

"Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію - ми готові з ними вести переговори", - повідомив Юрчишин.

Водночас лідер партії Святослав Вакарчук заявив, що переговори про створення коаліції партія почне після оголошення офіційного оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що продовжить виступати з музичною групою "Океан Ельзи" після виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного екзит-полу на парламентських виборах найбільше голосів набирають наступні політичні сили: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%.