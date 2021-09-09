Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. Досить прохідна для внутрішнього українського порядку денного подія, якби не той факт, що в них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти. Цей процес, за задумом кремлівських технологів, ймовірно, повинен ще міцніше прив'язати населення ОРДЛО до"руського міра".

"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", – пояснив виданню засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ) Павло Лисянський.

Межі контролю

Паспортизація – абсолютно не новий інструмент, яким Росія закріплює свій вплив і контроль на окупованих територіях. Свого часу він був випробуваний в Південній Осетії і Абхазії. РФ використовувала нових громадян в цих регіонах як привід для введення військ і становлення сепаратистських адміністрацій. Офіційного визнання ці утворення, звичайно ж, так і не отримали, задовольняючись "статусом" квазідержав.

Роздача "двоголових" паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році. Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали більше 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією СПГ, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище, а до кінця поточного року РФ нібито планує довести її до мільйона виданих документів.

До кінця року в ОРДЛО можуть видати мільйон паспортів РФ (фото: УНІАН)

За аналогією з грузинським досвідом напрошується припущення, що росіяни використають цих людей, щоб почати відкрите вторгнення. Або, принаймні, щоб шантажувати Україну та її союзників такою можливістю для отримання поступок у мирних переговорах. Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив виданню, що такий сценарій, по суті, реалізований вже давно.

"Гірше, ніж у нас почалося в 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали щоб потім говорити про "рускій мір" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення. Якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити і нібито заради 10 тисяч. Питання, чи підуть вони на такий ризик", – пояснив він РБК-Україна.

Видача паспортів жителям ОРДЛО потрібна Кремлю для вирішення відразу декількох завдань. По-перше, облік і контроль. В обов'язковому порядку отримувати російське громадянство на окупованих територіях змушують "чиновників" і співробітників "бюджетної сфери", яку дотує Росія. Правозахисники повідомляють, що керівництво шкіл, лікарень, шахт та інших підприємств вимагає пояснювальні від тих, хто ще не подав заявку на паспорт РФ, їм погрожують позбавленням зарплати і звільненням.

У той же час ризик опинитися "на підвалі" після перевірки документів у власника українського паспорта набагато вище. Зафіксовані випадки, коли таких громадян утримували в "поліцейських відділках" і примусово відбирали відбитки пальців. Зате володарів російських документів чекає інший бонус: не нові пенсії і соцвиплати (їх дають тільки тим, хто проживає на території РФ), а строкова служба в путінській армії.

По-друге, трудові резерви. Економічна ситуація на окупованих територіях близька до катастрофи. Підприємства працюють максимум на 30% потужності, а борги по зарплаті досягають шести місяців і більше, розповіла РБК-Україна аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна. Рік тому ця ситуація навіть спровокувала страйки і протести, які бойовики в підсумку придушили силою.

Тепер же місцевих організовано вивозять на заробітки в РФ. Такою "можливістю" вже скористалися дві тисячі луганських і донецьких шахтарів – їм видали російські паспорти і разом з сім'ями переселили до Якутії. Цією нехитрою комбінацією Кремль пробує вирішувати і питання демографії, адже черги бажаючих будувати своє майбутнє за Уралом серед самих росіян не спостерігається.

У РФ вивозять робітників з українського Донбасу (фото: УНІАН)

"Росія відчуває дефіцит робочої сили, дефіцит фахівців, а на Донбасі досить багато металургів, шахтарів, машинобудівників. Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО", – розповів виданню представник Донецька в українській делегації ТКГ Денис Казанський.

По-третє, розрив зв'язків з Україною. Прикриваючись пандемією COVID-19 і карантином окупанти практично повністю заблокували роботу КПВВ зі свого боку. Жителі ОРДЛО весь цей час не тільки обмежені в можливості нормально побачитися з близькими на підконтрольній території, але навіть вклеїти фото в український паспорт стало вкрай авантюрним завданням. Власникам документів РФ на противагу обіцяють вступ до російських вузів, роботу і автоматичне громадянство дітям.

Щоб посилити ефект кремлівська пропаганда переконує навіть тих, хто обзавівся "двоголовим" паспортом під тиском, що дороги назад немає. Мовляв, тепер в Україні на них чекають репресії. У той же час Олексій Резніков в розмові з РБК-Україна назвав таких людей "заручниками" і зазначив, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть. Україна ці документи не визнає, але якщо хтось із їх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, то заважати їм ніхто не буде – "в той бік двері відкриті", запевнив віце-прем'єр.

Вибори з наслідками

Якщо з роздачею паспортів все більш-менш зрозуміло, то до ідеї залучити їх новоспечених володарів до виборів до Держдуми РФ залишаються питання. Головне з них: навіщо? Очевидна логіка – фальсифікації – в цьому випадку не працює. Навіть при рекордно низькій явці по всій Росії окупований Донбас може дати не більше 1,5% голосів.

Та й то теоретично. Відкривати реальні виборчі дільниці в ОРДЛО росіяни побоялися, справедливо прогнозуючи посилення західних санкцій, тому місцевим жителям пропонують голосувати дистанційно. До кінця серпня для участі в онлайн-виборах зареєструвалися трохи більше 100 тисяч жителів Донбасу, а це всього 0,3% виборців. Ще якусь частину організовано повезуть голосувати в Росію.

У масштабах всієї РФ цей "електоральний резерв" особливої ролі не зіграє. Хоча може точково посилити результат тієї ж "Єдиної Росії", яка активно веде агітацію на окупованих територіях. Насамперед у Ростовській області, до якої приписані виборці Донбасу. Примітно, що там висувається колишній лідер донецьких бойовиків Олександр Бородай – соратник колишнього кремлівського куратора так званих "ЛДНР" Владислава Суркова.

"Сурков повернувся в політику. Він в технологічному штабі "Єдиної Росії" з виборів в ОРДЛО, на цій хвилі збирається протягнути в парламент свого друга і партнера Бородая. Далі "ЛДНР" планують референдум, знову проситимуть, щоб Росія їх визнала, і розглядатимуть питання про об'єднання з робочою назвою "Союз народних республік", – розповів РБК-Україна Павло Лисянський.

На його переконання, залучення власників російських паспортів з окупованих територій до виборів до Держдуми носить насамперед ідеологічний характер. Цю логіку підтверджує риторика кремлівських пропагандистів. Мовляв, якщо жителі ОРДЛО говорять російською, їздять до Росії і голосують на її виборах, то де-факто, це "російська територія".

"Ідея "нових держав" не відбулася, населення ОРДЛО не задоволене якістю життя і управлінням цими територіями. На цей запит Росія намагається відповісти за допомогою залучення цих людей до виборів, тому що це ілюзія участі в політичному житті. Також це спроба заспокоїти місцеві еліти, які починають буцатися одне з одним", – додала Марія Золкіна.

Росія провокує імміграцію з ОРДЛО (фото: GettyImages)

З іншого боку, очевидно, що Росія може використовувати це голосування, як і сам факт наявності її громадян в ОРДЛО, для шантажу України в питанні Донбасу. І теоретично поле для маневру тут дуже широке: від вимог рахуватися з позицією Кремля при розробці плану з реінтеграції до спроби ввести "миротворчий контингент" на ці території.

Правда вся ця ситуація повністю нівелює концепцію, якої Росія дотримувалася всі ці роки – що вона виступає тільки модератором в переговорах між Україною і "народними республіками". Адже останні її дії, як за підручником, підходять під визначення "окупації" в розумінні міжнародного права.

Не секрет, що світова спільнота дуже обережно ставиться до кваліфікації того, що відбувається на Донбасі. Війною Росії проти України цей конфлікт не соромляться називати хіба що США і ще пару країн. Зараз є можливість кардинально змінити ситуацію і добиватися посилення міжнародного тиску на РФ.

"У нас є всі необхідні дані і докази присутності і контролю Росії на цих територіях. Чому ми не використовуємо це, щоби вимагати черговий виток санкцій? Може його і не буде, але створювати новий порядок денний – перекваліфікації конфлікту – замість, наприклад, обговорення формули Штайнмаєра, Україна зобов'язана", – сказала виданню аналітик "Демініціатив".

Віце-прем'єр-міністр заявив, що Україна точно скористається цією ситуацією. За його словами, ці факти "лягають в скарбничку" і будуть використані в міжнародних судах у всіх інстанціях. Більш того, зараз створюється механізм координації з усіх юридичних питань, які стосуються агресії РФ з 2014 року, як в Криму, так і в Донецькій і Луганській областях.

Фронтменом цих процесів виступає українське МЗС. Там обіцяють продовжувати системну роботу над притягненням Росії до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права. "Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі будуть нелегітимними, а їх результати – юридично нікчемними", – уточнив спікер відомства Олег Ніколенко.