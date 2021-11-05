"Голос" звинуватив владу у блокуванні відрядження делегації членів фракції до США

У п'ятницю, 5 листопада, офіційна делегація партії "Голос" у складі п’яти депутатів мала відбути з відрядженням до Сполучених Штатів Америки на офіційне запрошення американської сторони. Під час відрядження була запланована низка зустрічей з американськими високопосадовцями, аналітичними центрами, лідерами української діаспори, але цього не відбулося.

"Для організації поїздки ми не просили у будь-яких представників влади ані фінансування, ані візової підтримки, ані дипломатичних паспортів, ані зустрічі чи супроводу, адже звикли самостійно вирішувати подібні питання. Ми хочемо користуватися виключно своїми правами народних депутатів, керівників і членів політичної партії на здійснення політичної діяльності за кордоном в інтересах України", - йдеться в заяві.

Однак офіційне відрядження делегації "Голосу" умисно зірване через штучні бюрократичні перепони.

"Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п’яти народних депутатів "Голосу" стоять люди президента Володимира Зеленського і пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції, безпідставним обмеженням нашої політичної діяльності та наступом на фундаментальні демократичні інститути", - наголошують в партії.

На думку нардепів "Голосу", страх правди затьмарює очі та вбиває здоровий глузд у влади. Команда Зеленського наївно сподівається, що, блокуючи міжнародну роботу опозиційних партій, можна приховати від союзників справжню ситуацію в країні: коли замість реформ, які обіцяють нашим партнерам, відбувається повзуча узурпація влади та спроба зацементувати своє перебування на посадах.

"В часи цифрових технологій і вільного пересування світом влада Зеленського вперто хоче бути єдиним каналом офіційної комунікації з союзниками та міжнародними партнерами України. Вимушені їх засмутити: радянські методи не зупинять нашу спроможність вести діалог з цивілізованим світом. Нам прикро, що на тридцять першому році незалежності України представникам молодої прогресивної ліберальної партії доведеться, як дисидентам минулого століття, долати океан у приватному порядку", - резюмують в політсилі.