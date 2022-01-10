Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні
Фото: погода в Україні 10 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в Україні очікуватиметься хмарна погода. В Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря в країні днем коливатиметься від 3 до -3:
- на заході вдень від -1 до -3, а вночі - від -4 до -6;
- на півночі вдень від -1 до -3, а вночі - від -3 до -5;
- на сході вдень від 0 до +3, а вночі - від 0 до -2;
- на півдні вдень від +3 до +5, а вночі - від -1 до +1;
- у центрі вдень від -1 до +1, а вночі - від 0 до -2.
Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня очікується також хмарна погода, однак без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3, а вночі - від -1 до -4.
Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС попередила про погіршення погодних умов по усій країні.