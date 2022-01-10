Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

Погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватиметься хмарна погода. В Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря в країні днем коливатиметься від 3 до -3:

на заході вдень від -1 до -3, а вночі - від -4 до -6;

на півночі вдень від -1 до -3, а вночі - від -3 до -5;

на сході вдень від 0 до +3, а вночі - від 0 до -2;

на півдні вдень від +3 до +5, а вночі - від -1 до +1;

у центрі вдень від -1 до +1, а вночі - від 0 до -2.

Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня очікується також хмарна погода, однак без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3, а вночі - від -1 до -4.

Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)