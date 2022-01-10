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Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

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Понеділок 10 січня 2022 06:00
Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні Фото: погода в Україні 10 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватиметься хмарна погода. В Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря в країні днем коливатиметься від 3 до -3:

  • на заході вдень від -1 до -3, а вночі - від -4 до -6;
  • на півночі вдень від -1 до -3, а вночі - від -3 до -5;
  • на сході вдень від 0 до +3, а вночі - від 0 до -2;
  • на півдні вдень від +3 до +5, а вночі - від -1 до +1;
  • у центрі вдень від -1 до +1, а вночі - від 0 до -2.

Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня очікується також хмарна погода, однак без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3, а вночі - від -1 до -4.

Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС попередила про погіршення погодних умов по усій країні.

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