Сніг з дощем та до +8 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода у Києві (РБК-Україна)

Сьогодні, 24 листопада, майже на всій території України буде похмура погода, а у північних, деяких центральних та східних областях спостерігатиметься мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від +2 до +8 тепла, а вночі в деяких регіонах вона опуститься нижче нуля.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Чернігівській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікуються опади, місцями сніг. У всіх інших регіонах буде похмуро та сухо.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +4 до +7 тепла, а вночі вона буде в межах -1 +3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +6, а вночі від -1 до +3 градусів.

У східних та південних областях температура повітря очікується від +2 до +8. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2 +4 градуси.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде йти дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +7, а вночі від 0 до +3.

Нагадаємо, 24 та 25 листопада в Україні, крім півдня, місцям очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Також РБК-Україна писало, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а подекуди пройде мокрий сніг.