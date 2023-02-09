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Голкипер "Далласа" стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Даллас, Четверг 09 февраля 2023 11:19
Голкипер "Далласа" стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джейк Оттинджер оформил 38 сэйвов против "Миннесоты" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вратаря "Даллас Старз" Джейка Оттинджера лучшим в очередной игровой день регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

24-летний голкипер помог техасцам одержать домашнюю победу над "Миннесотой" (4:1). Процент сэйвов американца – 97,4%.

Оттинджер пропустил одну шайбу от Эрикссона во втором периоде, когда "Даллас" играл в меньшинстве. В свою очередь парировал вратарь 38 ударов. В частности, он справился со всеми выпадами в равных составах (35 с 35-ти) и приложился к укреплению лидерства "Старз" в Западной конференции НХЛ (70 очков).

До конца недели "Даллас" проведет еще один матч регулярного чемпионата. В субботу "Старз" встретятся с "Тампой-Бэй". "Лайтнинг" идут пятыми на Востоке. Техасцы примут гостей из Флориды на льду "Американ Эйрлайнс Центр".

Дополнили топ-3 звезд вечера защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" K'Андре Миллер и центрфорвард "Далласа" Роопе Хинц. Первый записал в свой актив 3 результативные передачи против "Ванкувера" (4:3). Зато второй забросил шайбу и сделал ассист против "Миннесоты".

К слову, накануне вингер "Сан-Хосе" Майер возглавил топ-тройку звезд с тремя набранными пунктами против "Тампы".

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