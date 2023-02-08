ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вингер "Сан-Хосе" с дублем и два вратаря сформировали топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Новина українською →
Тампа, Среда 08 февраля 2023 09:47
Вингер "Сан-Хосе" с дублем и два вратаря сформировали топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Тимо Майер (слева) набрал 3 пункта против "Тампы-Бэй" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Тимо Майер стал главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, набрав три пункта против "Тампы-Бэй Лайтнинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Швейцарский вингер приложился к выездной победе "Шаркс" (4:3 ОТ). Он записал в свой актив две шайбы и результативную передачу.

В стартовом периоде Майер в большинстве ассистировал Карлссону, который сравнял счет после шайбы Колтона. Во второй же 20-минутке швейцарец после выигранного "Сан-Хосе" вбрасывания оказался наедине перед голкипером и переиграл Эллиотта в ближнем бою.

Звездное время Майера пришло в овертайме. Именно вингер гостей забросил решающую шайбу в середине дополнительной пятиминутки. Карлссон заметил слева от ворот свободного швейцарца и отдал передачу, а тот в касание отправил "диск" за линию.

Выездная победа не улучшила турнирное положение "Шаркс". Калифорнийцы идут среди аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона и на плей-офф не претендуют. "Тампа" же осталась на 3-й строчке в Атлантическом дивизионе.

Также в топ-3 звезд вечера попали вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин и голкипер "Питтсбург Пингвинз" Кейси Десмит. Первый оформил 32 сэйва во время разгрома "Сиэтла" (4:0). Второй в свою очередь парировал 41 удар и помог одолеть "Колорадо" (2:1 ОТ).

К слову, накануне вингер "Флориды" Ткачук возглавил хит-парад с дублем и тремя ассистами против "Тампы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"