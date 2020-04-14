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Всі заражені коронавірусом футболісти італійського клубу одужали

Новини » Спорт     14.04.2020 - 11:59
Всі заражені коронавірусом футболісти італійського клубу одужали
Фото: футболісти "Сампдорії" (facebook.com/sampdoria)

Про це повідомив головний тренер команди

Всі футболісти італійської "Сампдорії", які отримали позитивний результат тесту на коронавірус, вилікувалися. Про це розповів головний тренер команди Клаудіо Раньєрі, повідомляє Football Italia.

Варто відзначити, що в "Сампдорії" було зафіксовано найбільшу кількість тих, що заразилися гравців серед всіх команд італійської Серії А. Позитивний результат тесту отримали сім гравців.

"Всі наші гравці вилікувалися. Було не дуже здорово почути, що серед них є інфіковані. На щастя, я мав можливість періодично спілкуватися з ними", - сказав Раньєрі.

Італія одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. На цей момент країна знаходиться на третьому місці (після США і Іспанії) за кількістю хворих і на першому за кількістю смертей.

Також інфекція була виявлена ​​у трьох гравців "Ювентуса" і "Фіорентини", ще по одному виявлені в "Аталанті", "Мілані" і "Вероні".

Нагадаємо, Серія А, призупинена на цей момент через пандемію коронавірусу, може бути дограна після 30 червня.

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