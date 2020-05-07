ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голкипер "Аталанты" излечился от коронавируса

Новости » Спорт     07.05.2020 - 15:12
Голкипер "Аталанты" излечился от коронавируса
Фото: Марко Спортьелло (atalanta.it)

Футболист сдал два теста за последние 48 часов

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло вылечился от коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.

После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.

Стоит отметить, Спортьелло был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" (3:4), который назвали биологической бомбой для Испании и Италии.

В текущем сезоне вратарь провел 4 поединка в составе "Аталанты", в которых пропустил 6 голов.

В чемпионате Италии коронавирус ранее обнаружили у игроков "Ювентуса", "Фиорентины", "Сампдории", "Вероны" и "Милана". Серия А была приостановлена. 4 мая итальянским клубам разрешили возобновить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены. Относительно возобновления сезона - точных дат пока нет.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online
Новости Украины чемпионат ИталииФутболКоронавирус
News
On Top