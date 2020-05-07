Голкипер "Аталанты" излечился от коронавируса

Фото: Марко Спортьелло (atalanta.it)

Футболист сдал два теста за последние 48 часов

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло вылечился от коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.

После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.

Стоит отметить, Спортьелло был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" (3:4), который назвали биологической бомбой для Испании и Италии.

В текущем сезоне вратарь провел 4 поединка в составе "Аталанты", в которых пропустил 6 голов.

В чемпионате Италии коронавирус ранее обнаружили у игроков "Ювентуса", "Фиорентины", "Сампдории", "Вероны" и "Милана". Серия А была приостановлена. 4 мая итальянским клубам разрешили возобновить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены. Относительно возобновления сезона - точных дат пока нет.