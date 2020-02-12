Обласні адміністрації представили плани "Великого будівництва", - Голик

Фото: Юрій Голік (прес-служба)

Дніпропетровська область на даний момент знаходиться в числі лідерів за кількістю об'єктів

Напередодні старту проекту "Велике будівництво", в ході якого повинно бути побудовано велику кількість шкіл, стадіонів, дитячих садків, приймальних відділень екстреної медичної допомоги і доріг, у Кабінеті Міністрів відбулася нарада з головами облдержадміністрацій, на якому керівництво регіонів повідомило про свої плани по будівництву об'єктів інфраструктури. Про це на своїй сторінці в Facebook пише радник прем'єр-міністра Юрій Голік.

"Кожен губернатор презентував, що в області будується в цьому році. Корисний формат, де кожен губернатор може порівняти себе з колегами", - пише Голик.

Як наголошується на сайті Кабміну, через тиждень відбудеться ще одна нарада, на якому глави регіонів представлять чіткі плани з переліком об'єктів, які будуть будуватися під час "Великого будівництва".

"До наступного тижня у кожного керівника ОДА повинен бути конкретний план області з переліком всіх об'єктів і доріг до них. Ці плани кожен голова облдержадміністрації представить на наступному тижні в Києві на уряді", - йдеться на сайті уряду.

За підсумками наради Голик зазначає, що Дніпропетровська область в даний момент знаходиться в числі лідерів за кількістю об'єктів, які будуть здані в ході "Великого будівництва". На думку Голика, в цьому чимала заслуга попередньої команди Дніпропетровської ОДА.

"Радує, що Дніпропетровська ОДА - #1 за кількістю споруджуваних в цьому році об'єктів. Це - спадкоємність і продовження проектів нашої Команди. І це здорово. Респект", - зазначає Голик.

Нагадаємо, в 2015-2019 роках команда колишнього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченко реалізувала понад 2000 інфраструктурних проектів. Докладніше про те, з якими труднощами довелося зіткнутися команді Резніченко, радник прем'єра Юрій Голік описав у своїй книзі "Нескінченність не для слабаків".