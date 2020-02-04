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Голик показав інструкцію, за якою будуть приймати об'єкти в рамках "Великого будівництва"

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 11:02
Голик показав інструкцію, за якою будуть приймати об'єкти в рамках "Великого будівництва"
Фото: Юрий Голік (прес-служба)

Радник прем'єра виклав у відкритому доступі check-list для проектувальника

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік показав інструкцію, за якою будуть оцінювати проекти, приймати і вводити в експлуатацію реконструйовані об'єкти в рамках проекту "Велике будівництво" - школи, лікарні і дитячі садки. Про це Голик написав на своїй сторінці в Facebook.

"За 4 роки в Дніпропетровській області бачив багато реконструйованих будівель шкіл, дитячих садків та лікарень. Об'єктивно, самі класні школи, садочки та лікарні були створені саме нами", - сказав Голик, який в 2015-2019 роках займав пост радника Дніпропетровської обласної адміністрації.

За його словами, приїжджаючи зараз на подібні об'єкти в інших областях, він почімає масу дрібних нюансів.

"Будучи прихильником підходу Standard Operating Procedure, викладаю у відкритому доступі check-list для проектувальника будь-якого подібного будівлі", - написав він.

Радник рекомендує підрядникам вже зараз звірятися з цим чек-листом, який містить 100 критеріїв оцінки.

Як повідомлялося раніше, в рамках глобального проекту, який вже отримав назву "Велике Будівництво", вже підходять до завершення роботи на перших об'єктах.

Голик пообіцяв, що до літа "Охматдит" буде добудовано Десятки тисяч одиниць техніки готові до початку "Великого будівництва", - радник прем'єра Голик
Новини України Юрій Голик
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