Голик показав інструкцію, за якою будуть приймати об'єкти в рамках "Великого будівництва"

Фото: Юрий Голік (прес-служба)

Радник прем'єра виклав у відкритому доступі check-list для проектувальника

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік показав інструкцію, за якою будуть оцінювати проекти, приймати і вводити в експлуатацію реконструйовані об'єкти в рамках проекту "Велике будівництво" - школи, лікарні і дитячі садки. Про це Голик написав на своїй сторінці в Facebook.

"За 4 роки в Дніпропетровській області бачив багато реконструйованих будівель шкіл, дитячих садків та лікарень. Об'єктивно, самі класні школи, садочки та лікарні були створені саме нами", - сказав Голик, який в 2015-2019 роках займав пост радника Дніпропетровської обласної адміністрації.

За його словами, приїжджаючи зараз на подібні об'єкти в інших областях, він почімає масу дрібних нюансів.

"Будучи прихильником підходу Standard Operating Procedure, викладаю у відкритому доступі check-list для проектувальника будь-якого подібного будівлі", - написав він.

Радник рекомендує підрядникам вже зараз звірятися з цим чек-листом, який містить 100 критеріїв оцінки.

Як повідомлялося раніше, в рамках глобального проекту, який вже отримав назву "Велике Будівництво", вже підходять до завершення роботи на перших об'єктах.