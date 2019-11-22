Голик розповів, як працюють "генії планування" з Укравтодору

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Ремонт доріг повинен проводитися повністю протягом року, зазначив Голік

Ремонт доріг повинен проводитися повністю протягом року, а з практикою незавершеного ремонту і будівництва частинами має бути покінчено. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, розповідаючи про долю багатостраждальної траси Мерефа-Лозова на своєму Facebook.

Трасса Р-51 Мерефа - Лозовая. Харьковская область. Яркий пример идиотского подхода в рамках старой концепции... Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 20 листопада 2019 р.

За словами Голика, ця дорога є яскравим прикладом ідіотського підходу в рамках старої концепції Укравтодору.

"Пара доріг в Харківській області другий рік стоять без верхнього шару (тільки в нижньому). Але на 2019 рік був виділений 1 млрд на цю трасу. Трасу категорії М - Міжнародна - не доробили, але трасу категорії Р - Регіональна - почали. Звичайно ж, і цю трасу теж не планували закінчувати. Вважали, що досить зробити вирівнюючий шар і залишити дорогу в такому стані зимувати. Генії планування", - пише Голик.

На щастя, восени 2019 року знайшли спосіб закінчити ремонт більшої частини траси.

"Але геніальні планери забули про ще один свій факап - відремонтована дорога закінчується на кордоні з Дніпропетровською областю, в якій Укравтодор робити продовження цієї дороги в найближчі кілька років не планував", - розповів радник прем'єра.

Він зазначив, що таке хаотичне планування уповільнює ремонт доріг і безпосередньо впливає на вартість проекту.

Голик запевнив, що "в наступному році все розпочате і кинуте в рамках улюбленої колись в Укравтодорі концепції "давайте почнемо, а потім кинемо, як-небудь та доробимо" буде добудовано і дороблено. А нові об'єкти робитимуться в рамках концепції "від початку і до кінця і бажано в рамках року".

Раніше Юрій Голик видав книгу "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, що хакнули систему держуправління", в якій поділився успішним досвідом проведення реформ в Дніпропетровській області.