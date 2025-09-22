RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Гол на 11-й секунде: "Александрия" забила самый быстрый мяч сезона в ворота "Динамо"

Самого быстрого гола сезона УПЛ 2025/26 (фото: facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Екатерина Урсатий

Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца стал автором самого быстрого гола сезона УПЛ 2025/26, открыв счет в матче 6-го тура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Самый быстрый гол сезона УПЛ 2025/26

Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца стал автором самого быстрого гола в сезоне Украинской Премьер-лиги 2025/26. В матче 6-го тура против "Динамо" он открыл счет уже на 11-й секунде.

 

Булеца, который является воспитанником киевского клуба, отличился ударом из-за пределов штрафной площади, завершив первую атаку своей команды.

Этот гол побил предыдущий рекорд, принадлежавший нападающему "Зари" Филиппу Будковскому, который забил на 38-й секунде в матче 4-го тура.

Драматическая ничья в Киеве

Поединок между "Динамо" и "Александрией" завершился со счетом 2:2. После быстрого гола от Булецы, "Динамо" смогло отыграться еще до перерыва благодаря голу Владимира Бражко на 40-й минуте.

 

Во втором тайме "Динамо" вышло вперед - на 63-й минуте пенальти реализовал Александр Пихаленок.

 

Однако "Александрия" проявила характер и восстановила паритет на 86-й минуте после гола Туати.

 

Статистика матча и турнирное положение

Ничья 2:2 привела к потере очков для "Динамо", но команда сохранила первую строчку в турнирной таблице с 14-ю баллами.

"Александрия", в свою очередь, набрала четыре очка и поднялась на 13-е место, оставив зону вылета.

Матч "Динамо Киев" - "Александрия" - 2:2 Голы: 0:1 - 1' Булеца, 1:1 - 40' Бражко, 2:1 - 63' Пихаленок (пен.), 2:2 - 86' Туати

В этом же туре "Карпаты" одержали первую победу в сезоне, переиграв на выезде "Оболонь".

Самые быстрые голы УПЛ в сезоне 2025/26 (до 5-й минуты):

  • 1' - Сергей Булеца ("Александрия")
  • 1' - Филипп Будковский ("Заря")
  • 3' - Виталий Бойко (ЛНЗ)
  • 3' - Валерий Рогозинский ("Кудривка")
  • 3' - Глейкер Мендоса ("Эпицентр")
  • 5' - Владислав Шаповал ("Кудривка")
  • 5' - Андрей Ломницкий (автогол) ("Оболонь")
Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛФутбол