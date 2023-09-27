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Годжес о критиках контрнаступления ВСУ: им должно быть стыдно

Среда 27 сентября 2023 07:56
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Годжес о критиках контрнаступления ВСУ: им должно быть стыдно Фото: экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес считает, что критика украинского контрнаступления, это непрофессиональные и бесполезные заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Годжес отметил, что украинским воинам приходится наступать без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.

По словам американского военного, ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, кибер борьбой, выведение из строя российских радаров и ПВО.

"Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя", - подчеркнул Бен Годжес.

Генерал добавил, что тем, кто в 8 тысячах километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.

Контрнаступление ВСУ

В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и за это время уволили около десяти населенных пунктов и 260 кв. м территории. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, что даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

Аналитики Института изучения войны считают, что украинские защитники смогут добиться на южной линии фронта значительного оперативного прорыва.

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