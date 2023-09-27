ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Годжес про критиків контрнаступу ЗСУ: їм має бути соромно

Середа 27 вересня 2023 07:56
UA EN RU
Годжес про критиків контрнаступу ЗСУ: їм має бути соромно Фото: екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що критика українського контрнаступу, це непрофесійні і марні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Годжес зазначив, що українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

Зі слів американського військового, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО.

"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Бен Годжес.

Генерал додав, що тим, хто за 8 тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України і за цей час звільнили близько десяти населених пунктів та 260 кв. м території. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські захисники зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бен Ходжес Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни