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У річницю Іловайської трагедії президент нагородив посмертно трьох військових

Київ, Субота 29 серпня 2020 12:14
У річницю Іловайської трагедії президент нагородив посмертно трьох військових
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У річницю Іловайської трагедії президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули. Також він вручив три нагороди посмертно.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський посмертно нагородив званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" майора Андрія Жука, який загинув на Донбасі у 2016 році під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, зберігши при цьому життя одному із солдатів. Нагороду отримала його мати Лідія Василівна.

Таке ж звання він присвоїв прапорщику В’ячеславу Кубраку, який загинув 2019 року, коли під час виконання завдання з розмінування біля Водяного група разом з В'ячеславом була змушена відступати через обстріл з боку противника, але натрапила на мінно-вибухове загородження. Тоді він отримав поранення не сумісні з життям. Нагороду отримала його дружина.

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та отримав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув він у центрі Києва у 2019 році, закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша особа під час спроби самогубства.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять загиблих українських військовослужбовців.

Зазначимо, США до річниці Іловайська закликали Росію виконувати мінські зобов'язання.

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