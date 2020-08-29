США до річниці Іловайська закликали Росію виконувати мінські зобов'язання

Фото: акція пам'яті українських захисників (РБК-Україна)

У посольстві США в Україні до річниці Іловайської трагедії закликали Росію вивести свої сили з Донбасу. Санкції продовжаться до виконання РФ своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці дипломатичної установи в Twitter.

Наголошується, що Росія має вивести свою зброю і очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя в Іловайську шість років тому на цьому тижні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні минулого року Генеральна прокуратура звинуватила Росію у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Крім того, в Офісі генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії.