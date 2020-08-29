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В годовщину Иловайской трагедии президент наградил посмертно трех военных

Киев, Суббота 29 августа 2020 12:14
В годовщину Иловайской трагедии президент наградил посмертно трех военных
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В годовщину Иловайской трагедии президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, которые погибли. Также он вручил три награды посмертно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский посмертно наградил званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" майора Андрея Жука, который погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат. Награду получила его мать Лидия Васильевна.

Такое же звание он присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку, который погиб 2019 года, когда во время выполнения задания по разминированию возле Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение. Тогда он получил ранения не совместимые с жизнью. Награду получила его жена.

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дектярьов, который принимал участие в боях за Иловайск и получил там ранение, после этого занимался волонтерской деятельностью. Погиб он в центре Киева в 2019 году, закрыв своим телом гранату, которую активировал другой человек во время попытки самоубийства.

Напомним, сегодня Украина чтит память погибших украинских военнослужащих.

Отметим, что США к годовщине Иловайска призвали Россию выполнять минские обязательства.

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