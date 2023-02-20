За час около 20 "прилетов". Россияне вновь атаковали приграничье Черниговской области

Российские войска утром 20 февраля в очередной раз атаковали приграничные населенные пункты Черниговской области. Вследствие обстрелов зафиксировано около 20 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

Так, военные рассказали, что с 10:25 до 10:50 сообщили о трех "приходах", вероятно, из САУ, в районе населенного пункта Елино.

Также с 11:00 до 11:35 сообщили о 17 "приходах", вероятно, также из артиллерии, в районе населенного пункта Сеньковка.

В результате удара потерь среди личного состава нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.