За годину близько 20 "прильотів". Росіяни знову атакували прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

Так, військові розповіли, що з 10:25 до 10:50 повідомили про три "прихода", ймовірно, з САУ в районі населеного пункту Єлине.

Також з 11:00 до 11:35 повідомили про 17 "приходів", ймовірно, також із артилерії в районі населеного пункту Сеньківка.

Внаслідок удару втрат серед особового складу немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.