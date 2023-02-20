За годину близько 20 "прильотів". Росіяни знову атакували прикордоння Чернігівської області
Російські війська вранці 20 лютого вкотре атакували прикордонні населені пункти Чернігівської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано близько 20 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".
Так, військові розповіли, що з 10:25 до 10:50 повідомили про три "прихода", ймовірно, з САУ в районі населеного пункту Єлине.
Також з 11:00 до 11:35 повідомили про 17 "приходів", ймовірно, також із артилерії в районі населеного пункту Сеньківка.
Внаслідок удару втрат серед особового складу немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що ми писали, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.
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