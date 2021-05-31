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Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненко винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 КК України і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Про це активіст написав у своєму Facebook.

За його словами, справу за ст. 187 закрито і він виправданий по ньому. За ст. 146 активіст визнаний винним, але покарання не застосовувалося в зв'язку із закінченням терміну давності.

"За ст. 263 мене визнали винним і дали 3 роки в'язниці з заміною на 1 рік умовно", - додав Стерненко.

"Насправді - це судимість за 1 патрон", - уточнив він.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Стерненко засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі. Одеський Приморський суд визнав активіста винним у нібито розбої і викраданні 300 гривень, але за цим епізодом його сьогодні виправдали.

Додамо, вчора в Києві і ще кількох містах України пройшли акції протесту в підтримку Стерненко. Учасники акцій вимагали виправдати Стерненко.

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