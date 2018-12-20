За год боевики более 900 раз отказали СММ ОБСЕ в доступе на оккупированный Донбасс

Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

РФ подрывает эффективность деятельности СММ ОБСЕ

Боевики с начала 2018 года больше 900 раз отказали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в доступе на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

Сообщается, что Россия подрывает эффективность деятельности СММ ОБСЕ. В частности, с начала 2018 года СММ больше 900 раз было отказано в доступе на оккупированные Россией части Донбасса, особенно вблизи государственной границы и в южных частях Донецкой области.





Напомним, в ноябре украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей миссии ОБСЕ.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины осуждает систематические ограничения и провокации со стороны России и оккупационных войск в отношении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.