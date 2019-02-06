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Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%, - МВС

Новини » Інфраструктура    06.02.2019 - 13:11
Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%, - МВС
Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

У МВС наголошують, що об'єм виконаної роботи відповідає обсягам фінансування

Проект "Стіна" на кордоні з Російською Федерація реалізований на 30%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Міністерства внутрішніх справ України. 

Як зазначається, об'єм виконаної роботи відповідає обсягам фінансування.

"На ділянці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. Там майже немає порушень державного кордону", ‑ зазначив речник ДПСУ Олег Слободян.

Проект "Стіна" включає інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, а також територій, прилеглих до районів проведення ООС та Автономної Республіки Крим.

Проект &quot;Стіна&quot; на кордоні з РФ реалізований на 30%, - МВС

Як писало РБК-Україна, у серпні 2018 року у МВС повідомляли, що у рамках облаштування українсько-російського кордону до кінця 2018 року завершаться інженерні роботи у Харківській області. Тоді повідомлялося, що із 270 кілометрів кордону із Росією у Харківській області вже облаштовано 220 кілометрів

Як відомо, "Європейський вал" або "Стіна" — проект облаштування українського державного кордону з Росією. Він ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Арсенія Яценюка в 2014 році. Проект розрахований до 2020 року і передбачає облаштування інженерними спорудами і системами спостереження.

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