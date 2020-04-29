В ДПС повернеться ставлення до бізнесу як до злочинців, - Верланов

Колишній голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що після заміни його команди повернеться "бєспрєдєл" з аудитами, маски-шоу та ставлення до бізнесу, як до злочинців. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Повернення старих методів у податкову означатиме повний "бєспрєдєл" з аудитами. Вони будуть проводитися всьому бізнесу за хабарі, це зрозуміло. Міжнародні компанії будуть абсолютно затероризувані. Ми вже забули, як великим торговим мережам нараховували абсолютні штрафи за недотримання дисципліни РРО. Всі забули. Ми цього не допустили. Тому що це "бєспрєдєл", і він повернеться", - заявив Верланов.

Окрім того, за його словами, функціонування системи відшкодування автоматичного ПДВ опиниться під питанням.

"Сьогодні проходять конкретні дії з їх, фактично, центром тяжіння в Міністерстві фінансів, по зміні системи моніторингу накладних. Це розбалансує систему, і це зроблено, скоріш за все, щоб запустити так званий фіктивний кредит. Система перестане бути ліквідною й під прикриттям пандемії буде тимчасово зупинено роботу автоматичної системи відшкодування ПДВ", - наголосив екс-голова податкової.

Також Сергій Верланов не виключає, що повернуться й так звані "маскі-шоу" й ставлення до бізнесу "як до злочинців".

"Таке ставлення завжди було збоку фіскальних органів. Я працював податковим адвокатом понад 15 років, і я це все бачив за всіх прем’єр-міністрів, які педалюють систему розслідувань, а насправді завжди був "бєспрєдєл". Для влади підприємці завжди були злочинцями, шахраями, криміналітетом, вони завжди були "должни". Я це припинив", - зазначив Верланов.

Він наголошує, що бізнеси, бізнес-асоціації неодноразово наголошували про зміну ставлення до бізнесу за час його перебування на посаді, що свідчить про справжню оцінку його роботи.

"Це ідеологічна зміна підходів. Можна змінити сервер, програму, але не можна купити ставлення, його треба міняти. Я більш, ніж впевнений, про що сьогодні говориться й підбурюється, ті сили, які працюють проти нас - вони очевидно за повернення того, проти чого боролися під час подій 2013-14 років. Однією з рушійних сил Майдану були підприємці, які боролися з системою, вибудованою Кліменко та його поплічниками", - додав Верланов.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Екс-прем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади та продовженням зачистки антикорупціонерів з уряду.

Своєю чергою, Сергій Верланов наголосив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці жодним чином не акцентувалась увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.