В ДПС обговорили з тютюновими компаніями, як боротися з нелегальним ринком

В Державній податковій службі (ДПС) найближчим часом планують низку заходів, спрямованих на детінізацію ринку підакцизних товарів. З цією метою податкова налагоджує діалог з представниками компаній тютюнової галузі, адже боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі сумлінних платників податків.

Про це заявив голова податкової служби Олексій Любченко під час зустрічі з представниками компаній тютюнової галузі, яка відбулася у п’ятницю, 5 червня, за ініціативи в ДПС, передає РБК-Україна.

"Ми оголосили боротьбу з нелегальною продукцією на ринку підакцизних товарів. Проаналізували роботу галузі, окреслили проблемні моменти, виявили схеми і зараз починаємо їх руйнувати. Це будуть непопулярні заходи, але ми їх проведемо, звісно, враховуючи карантинні перестороги", - заявив Любченко.

На зустрічі також були присутні голова Офісу великих платників податків Микола Чмерук та перший заступник начальника Офісу Лариса Бондарь, які підкреслили, що платежі тютюнових компаній в держбюджет сягають понад 10% серед усіх надходжень, й завдяки налагодженій роботі цього місяця теж очікується виконання плану.

"За минулий місяць усі планові показники було виконано, за цей місяць – теж бачимо, що виконання плану буде позитивним. Тому проблем з доведеними показниками у нас немає, ринок в цілому працює ефективно. Крім того, ми домовилися на рівні технічних спеціалістів створити робочі групи, щоб більш детально опрацювати проблемні питання. Усі компанії позитивно відгукнулися на цю пропозицію, тому діалог відбувся успішно", - заявив Чмерук.

За його словами, боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі бізнесу, який веде свою діяльність прозоро, адже саме чесні платники податків зазнають збитків через махінації та використання різноманітних схем тіньовим ринком. Своєю чергою, тютюнові компанії висловили готовність співпрацювати з податківцями в цьому напрямку.

"Внесок до бюджету України від тютюнової індустрії становить приблизно 55 млрд грн сплачених податків. Якщо ми беремо тільки частину акцизного податку, який забезпечили члени асоціації "Укртютюн" - це 36% акцизів від всіх підакцизних товарів. Тому нам неодноразово висловили подяку за сумлінність і ретельну сплату податків. Ми, своєю чергою, сказали, що сподіваємося, що державна політика в податковому плануванні та підвищення ставок на сигарети й тютюн для нагрівання буде більш прозорою і зрозумілою для нас", - зазначила директор з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна "Наталя Бондаренко.

Вона також підкреслила, що від імені асоціації "Укртютюн" було висловлено свої побоювання щодо можливого підвищення ставок, яке може призвести до збільшення ринку нелегальної продукції, адже чим вище ціни на ринку і більш необдумане підвищення акциз на сигарети й тютюн для нагрівання - тим більш сприятливі умови для контрабандистів.

"Ціни в Україні на цю продукцію стають вищими, ніж в сусідніх країнах, таких як Молдова, Білорусь, Росія. Власне, про це і поговорили, готові співпрацювати й обмінюватися інформацією, якщо це буде необхідно ДПС ", - додала Наталя Бондаренко.

Своєю чергою, інші представники тютюнової галузі теж висловили готовність до співпраці, оскільки зацікавлені в прозорості ринку.

"Це була перша зустріч з новими керівниками податкової та Офісу великих платників податків. Враження дуже позитивні. Ми бачимо, що діалог між державними інституціями й компаніями буде продовжуватися. Нам було приємно чути, що нас цінують як великих платників податків. Ми зі свого боку робимо все, щоб всі належні податки збиралися вчасно. Обговорили також деякі проблемні питання, зокрема податки на роздрібний акциз, які збираються не в повному обсязі. Домовилися, що дамо своє бачення, як цей процес зробити більш ефективним. Наші компанії працюють в усьому світі, тому у нас дуже багато досвіду, і ми готові їм ділитися з державними структурами", - заявив директор відділу корпоративних питань та комунікацій JTI Україна Гінтаутас Диргела.

Позитивно оцінили зустріч виробників тютюнових виробів з новим керівництвом ДПС й в "Імперіал Тобакко" в Україні. В компанії наголошують, що готові співпрацювати з державою у напрямку протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами, але відповідні кроки повинні бути й з боку державних органів.

"Ми позитивно оцінюємо зустріч виробників тютюнових виробів з новим керівництвом ДПС, що відбулася 5 червня. Нам як компанії, яка працює під тиском величезної кількості суперечливих та часом відверто руйнівних для галузі регуляторних ініціатив, надзвичайно важливо було переконатися, що нове керівництво ДПС розуміє і цінує наш внесок у наповнення держбюджету і, головне, нашу чесність, прозорість і відповідальність, які є беззаперечними для нас у веденні бізнесу. Нас обнадіює готовність податкової служби співпрацювати з нами у напрямку протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами та забезпечення стабільності податкових надходжень. Тому ми вдячні за відкритість і конструктивний діалог з керівництвом ДПС", - заявила директор з корпоративних та юридичних питань компанії Юлія Завалішина.

Нагадаємо, в Україні найбільшими виробниками цигарок є чотири міжнародні компанії: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Вони постачають цигарки близько 60 тис. торгових точок і на розкладки 30 великих торгових мереж.

Раніше повідомлялось, що через нелегальну торгівлю сигаретами бюджет недоотримав у 2019 році майже 5 млрд грн. Більше третини нелегальних 3,5 млрд шт. сигарет українці торік придбали у вуличних торгівців.